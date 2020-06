出道10年經歷高低！連詩雅感觸發千字文慶祝

歌手連詩雅(Shiga)唔經唔覺就入行10年!喺呢個咁有紀念價值嘅大日子,佢喺社交平台出Post大晒第一首單曲《灰伯爵的忌廉遐想》嘅封面相、個唱相、同Fans嘅活動合照,以及同師兄周柏豪、公司同事合照,全部都係佢呢10年嚟嘅重要回憶。

Shiga仲發表千字文,感觸留言話呢段時期經歷好多高高低低,一眨眼已經由一個「小妹子」長大成「大女孩」:「回想到這10年的路,每一次以為踏前了一步,卻退後了兩步,但我從來沒有忘記初衷,再難的路都會一直行,因為我知道我並不孤單。」佢再話人生嘅高低好似跨欄,只要一跨過,回望就會發現事情比想像中冇咁難:「我還記得有人曾經同我講過,『Nothing worthwhile in life is ever easy and Nothing easy in life is ever worthwhile』,時刻緊(謹)記所有成功都是有理的有付出的,那就再難的路都不會輕易放棄。」最後,Shiga衷心感謝身邊曾幫助過佢嘅人,成就、磨練、陪伴佢呢10年嘅歌唱生涯,並希望將來做得更好。