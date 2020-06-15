出道10年經歷高低！連詩雅感觸發千字文慶祝

歌手連詩雅（Shiga）唔經唔覺就入行10年！喺呢個咁有紀念價值嘅大日子，佢喺社交平台出Post大晒第一首單曲《灰伯爵的忌廉遐想》嘅封面相、個唱相、同Fans嘅活動合照，以及同師兄周柏豪、公司同事合照，全部都係佢呢10年嚟嘅重要回憶。

Shiga仲發表千字文，感觸留言話呢段時期經歷好多高高低低，一眨眼已經由一個「小妹子」長大成「大女孩」：「回想到這10年的路，每一次以為踏前了一步，卻退後了兩步，但我從來沒有忘記初衷，再難的路都會一直行，因為我知道我並不孤單。」佢再話人生嘅高低好似跨欄，只要一跨過，回望就會發現事情比想像中冇咁難：「我還記得有人曾經同我講過，『Nothing worthwhile in life is ever easy and Nothing easy in life is ever worthwhile』，時刻緊（謹）記所有成功都是有理的有付出的，那就再難的路都不會輕易放棄。」最後，Shiga衷心感謝身邊曾幫助過佢嘅人，成就、磨練、陪伴佢呢10年嘅歌唱生涯，並希望將來做得更好。