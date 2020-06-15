預測：本周大市，價位或具上調空間。

白羊：精神狀態一般，集中和思考力或欠靈光，遇有意見分歧宜多予退步，將有助過渡。

金牛：精神士氣稍遜，個人眼光不宜盡信，投資、投機等，宜自律自制，可助維持平衡。

雙子：社交及戀愛運稍遜，人事及感情事不宜混為一談，減少攜眷社交，有助維持穩定。

巨蟹：精神狀態及鬥志稍遜，事業運略為不穩，求職、轉職或謀事等宜予自己一點空間。

獅子：出門、公幹、出勤等較易招引桃花，但多屬偏桃花，已有固定伴侶者，宜多自律。

處女：公私兩方或會較易出現變動，但只要保持樂觀正面，不難找到發展及改善的空間。

天秤：辭令及思考力稍遜，工作時宜多注意文書、溝通、傳訊等工序，將有助維持進度。

天蠍：財運稍遜，做生意、自僱或銷售業的朋友，開單、簽約等需多予耐性，踏實為佳。

人馬：情緒不穩，人氣及戀愛運稍遜，伴侶或較任性，處理家事及感情事，宜多予讓步。

山羊：身心狀態略為不穩，辭令及思考力稍遜，工作時宜注意溝通、文書、傳訊等工序。

水瓶：財運稍遜，社交、約會及家庭開支較大，宜多加節約。開單、簽約等需多予耐性。

雙魚：人氣及情緒或較不穩，宜自律情緒表現，多注意和家人、伴侶的溝通及相處情況。