粵式半放題好評如潮　鍾菜加推添優惠

【特約報道】喜歡吃中菜的，尤其是一些新派粵菜及北方家鄉料理的，對稻香集團旗下的鍾菜應該不會陌生，擅長以新穎手法重新演繹粵菜以及北方家鄉菜，帶來「中為體，西為用」的獨特風味。位於九龍灣分店的鍾菜為了答謝一眾老饕，早前推出了「極尚珍味粵式半放題」，每位HK$298（兩位起，大小同價）。由前菜至飯後甜品一應俱全，為食客帶來五星級的美食體驗。由於好評如潮，特意將原本只在星期一至五供應的半放題延長至星期一至日供應；逢星期一至三享有9折全新優惠，以及指定酒水無限添飲，當中最精彩是有30款小食可以無限時無限添食（指定紅酒無限添飲，每位另加HK$80）。

話明是半放題，即有既定菜單及無限添食菜單，既定菜式包括姬松茸花膠燉響螺或濃湯竹笙燴魚翅、蠔皇扣原隻鮑魚1隻、金銀蒜蒸波士頓龍蝦半隻、鹽香燒乳鴿及水蜜桃椰汁西米露；至於任點菜式多達30款，不少更是餐廳招牌及撚手小菜，抵食！

*推廣期不適用於6月20及21日。

適用分店：九龍灣宏遠街一號「一號九龍」G01舖

查詢電話：8300 8010