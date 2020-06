美國黑人男子弗洛伊德(George Floyd)早前被白人警員跪頸致死,引發「黑人生命很重要」反警暴與反種族歧視運動,美國老牌天后芭芭拉史翠珊(Barbra Streisand)向弗洛伊德遺下的6歲女兒Gianna捐出迪士尼公司股票,Gianna於社交網站向芭芭拉致謝!

Gianna上載自己手握股權證書開心笑的照片,留言表示:「多謝芭芭拉史翠珊送畀我嘅包裹,多得你,我依家係迪士尼股東之一啦。」Gianna又分享家中收藏的兩張芭芭拉舊唱片《My Name Is Barbra》與《Color Me Barbra》,以示自己一直是小粉絲。