壓力大致頭痛　頸肌肉鈣化

都巿人不論工作或娛樂，早已習慣使用電腦，長此下來便造成頸肌肉鈣化等問題。(互聯網)

都市人生活壓力大，容易出現頭痛，有位四十歲男士求診，向脊醫表示自己性格一向緊張，每當工作繁忙便會頭痛，由於近期公司裁員，他的工作量大大增加，頭痛更見劇烈，就連吃止痛藥也效用不大，經檢查後發現頸部肌肉出現鈣化，引致頭痛頸痛。

止痛藥已無效

多年來他已習慣工作這麼忙碌，通常吃過止痛藥便可消除頭痛，不過，今年不止頭痛，更會頸痛，後尾枕及圍着耳仔眼框亦有痛，當止痛藥藥力一過，便痛得無力工作，過往試過用熱敷頸背來紓緩，於是有一晚他又再熱敷，由於敷的時間太長，之後發覺有點頭暈，故馬上入睡。第二天上班，同事見他頭痛頸痛至面青唇白，於是讓他放病假回家休息。

離開公司後去看家庭醫生，西醫得知他工作壓力大，經常睡眠不足，懷疑是高血壓引致頭痛；檢查發現血壓正常，於是懷疑腦有腫瘤，安排磁力共振，結果排除了這個因素，故此，診斷屬於頸脊引起的壓力頭痛，開了強力止痛藥給他紓緩。過了幾天，頭痛仍無法消失，手指按頸脊位置時痛楚會增加，於是決定求助脊醫。

頸椎弧度變直

X光檢查後，發現他的頸椎弧度變直，是與長期低頭對電腦工作有關，而頸椎第五及第六節軟骨收窄，引致肩頸肌肉非常崩緊，頸脊位置的肌肉更有鈣化迹象，代表頸脊長時間受壓，增加肌肉纖維化和鈣化，這種種壓力最終導致頭痛和頸痛惡化。

脊醫在頸脊第五及第六節做超聲波，以放鬆崩緊的肌肉，並以Graston治療方法，沿着肌肉紋理，放鬆經長期纖維化和鈣化的頸部肌肉；經治療後，頭痛已大大減少，至於頸脊弧度變直及軟骨收窄，需要日後較長時間處理。

特別提醒，頭痛若是血壓高所致，熱敷可令血壓更高引致危險；牙骹痛、腦腫瘤和頸脊問題亦會引致頭痛，因此，頭痛持續不止，應及早求醫，尋求病因以接受適當治療。

脊醫王俊華

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家