鍾麗緹遭奶奶怪責「冇仔生」　伊能靜幫口化解危機

52歲伊能靜與49歲鍾麗緹人生經歷相似，除了曾經再婚，並與前夫育有孩子，雖然失婚，但她們在下一段婚姻中都獲得了幸福，但仍需面臨高齡生小孩的問題。不過伊能靜已在4年前順利生下與秦昊愛的結晶「小米粒」，而與張倫碩結婚4年的鍾麗緹，肚皮至今仍然還沒有動靜。

最近伊能靜和其奶奶，鍾麗緹及其奶奶一齊參與大陸節目《婆婆和媽媽》，在節目中，鍾麗緹問到奶奶：「如果我真的不會有孩子，你會怎麼樣？」她奶奶說：「我會覺得非常地遺憾，因為我想，我不可能不想要個孩子。你沒有孩子我會非常地遺憾，我會心裏不痛快。」而坐在旁邊的秦昊媽媽聽完也附和說：「對！」伊能靜覺得情況不妙，即時出聲阻止，「別搭話了，媽。」

鍾麗緹婆婆繼續解釋：「如果說毛毛（張倫碩）願意和你過，你倆好，你沒有孩子他也同意，那你們就好好地過。」不過，她也坦言，「可是你要我說實話，我是非常遺憾。」這時，秦昊媽依舊頻頻點頭喊，「對、對！父母的心情是這樣的。」伊能靜最後實在看不下去，只好藉口要婆婆一起去倒水，把對方帶離現場。

伊能靜單獨跟婆婆勸說：「生孩子這是大事，你不要摻合，這是壓力很大的事情，我當時經歷過，那個太痛苦了，你不要為了一直認同人家，因為你不知道你會傷害到誰，因為她可能很努力在要孩子，多鼓勵，好嗎？」婆婆聽完立刻表示懂了。

事後伊能靜獲網友大讚情商高：「為鍾麗緹着想、又不傷婆婆面子的舉動，情商真的很高！」「伊能靜心思很細膩，想得比較周全」。