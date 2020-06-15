Gulfstream G700富豪新寵　成功試飛

灣流（Gulfstream）這品牌對一般人來說可能較為陌生，但當看到其顧客名單：李嘉誠、李兆基、郭台銘、馬雲等等，就知道這間專門製造豪華私人客機的生產商殊不簡單。去年廠方在美國航空展覽會上，展示了旗下迄今最大、最豪的Gulfstream G700新款私人飛機，今年首度啟航成功試飛，預計2022年正式交付，勢必成為全球富豪新寵兒。

G700用上最先進的技術來打造，利用兩個Rolls-Royce Pearl 700引擎，最高飛行速度達0.9馬赫。各位需知道超過1馬赫已超越音速，0.9馬赫大約等於1,100km/h，速度驚人。而且以0.85馬赫速度飛行的話，續航距離最遠可達13,890km，即是由香港直飛往美加等地都游刃有餘。還配備Symmetry Flight Deck和諧駕駛艙、Predictive Landing Performance System安全降落系統等，有效提升乘坐舒適度和安全性。

室內設計方面，新機分為5個Living Area，包括乘客起居室、6座位餐廳或會議室、帶淋浴設施的套房等，兩旁共有20個橢圓形舷窗及先進隔音設備。最大賣點是室內燈光用上領先業界的「生理時鐘明系統」，透過機艙內的變色LED燈，模擬日出日落等燈光環境，讓乘客順利適應新時區並減少Jet Lag情況。想擁有這架富豪「尊」機？據Business Insider引述路透社資料，新機的售價約7,500萬美元（折約5.8億港元起）。以六合彩頭獎的基本獎金800萬港元計算，即是要中七十幾次頭獎才「儲」夠錢買這富豪Dream機。