劇集《金宵大廈》叫好叫座,劇中陳山聰做嘅保安「阿蕭」同李施嬅嘅「Alex」前世今生夠晒引人入勝,無綫一早落實《金宵大廈2》八月開拍,女角鎖定施嬅,仲會同上輯一樣一人分飾兩角,惜施嬅遲遲未點頭,粉絲都等緊佢答應。

隔咗一個月時間沉澱,今日李施嬅終於喺社交網公布好消息:「Smiling and thinking about my roles for Season 2 ...yes it’s official!!!大家一直都叫我要拍#金宵大廈2。好吧。聽你們說話啦。❤️」粉絲即時Like爆,睇嚟好快大家又有第二季可以慢慢追喇!