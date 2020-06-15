國家地理上身　誘發探索慾望

對於喜愛探索大自然事物或者追求科學真相的讀者，對《National Geographic》應該絕不陌生。由1888年開始發表其月刊開始，這雜誌對地理、歷史、文化、科學、自然及攝影等範疇都會作深入探討剖析，不停去尋求最真實答案的採訪手法滿足了不少充滿好奇每事發問的「問題兒童」。其後開拓出電視節目更加造福萬民，安坐家中打開電視就可以探索宇宙奧秘。為了表揚其百多年來的冒險精神，知名滑板品牌Vans今季特別邀請《National Geographic》推出聯名系列，以一系列設計與別不同的鞋履及服飾去激發創意，並喚醒大家對探索的好奇心。

基於合作雙方對於環境保護同樣高度重視，因此《National Geographic》x Van聯名系列所選用的物料都經過深思熟慮，當中包括：有機棉帆布鞋面、循環再造的PET鞋帶及包裝。聯名系列中6個登場鞋款包括：SK8-Hi Reissue 138、Old Skool、Authentic、Era、Classic Slip-On及UltraRange EXO，全部印滿《National Geographic》所拍攝的雜誌封面照片；雜誌經典的黃色邊框亦化成鞋款的設計元素，而服裝單品則融入Vans標誌性黑白格圖案及《National Geographic》學會地球標誌去演繹，簡潔利落帶出是次難得的合作關係。