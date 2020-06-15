新劇煞科　湯洛雯呻冇得同馬國明去旅行

藝人蕭正楠（阿蕭）、湯洛雯（靚湯）、簡淑兒及沈震軒等，出席無綫新劇《一笑渡凡間》開鏡拜神。一眾演員齊聲表示今次合作相當愉快，阿蕭與靚湯齊齊受訪時更互嘲對方笑點低，令拍攝現場充滿笑聲！靚湯於台上被拍檔們取笑「收穫甚豐」，她面紅道：「都唔關呢套劇事（指與馬國明拍拖）。」

由於疫情關係，《一》劇倘有兩天便煞科，開鏡禮卻延遲到今日才舉行。問到阿蕭與靚湯竣工後有何安排，靚湯即謂：「一定要昏睡幾日先，不過依家仲係工作mode，諗緊今晚淋雨戲點演。（馬國明套劇都差唔多煞科喇！）依家又冇得去旅行，睇吓到時點啦，或者行街食飯。（好似話馬國明好兄弟林子善同唐詩詠等，事前唔知你哋拍拖，有啲唔開心！）我哋都冇諗住同人講，想等穩定啲先，況且呢排開緊工，我連岑杏賢都一樣都冇講。（遲啲請食飯氹番佢哋？）咁要睇佢（馬國明）點安排喇，佢邀請會出席，咁我同子善及詩詠都合作過，識嘅。」

另外，講到黃翠如找到阿蕭多年前的閃卡，但因為要花費5元「卻步」，阿蕭毫不介意，且大讚太太謂：「佢真係好慳家㗎，5蚊佢情願買棵葱都唔會買閃卡啦。」他指閃卡拍攝約於自己24、5歲時，絕對是美好的回憶：「不過嗰時我啲粉絲都有儲，所以一套套咁送畀我，喺我嘅屋企有一個角落有收藏。」記者打趣問靚湯可有珍藏馬國明閃卡，她笑答：「嗰時我鍾意何嘉莉同張栢芝咋，所以有儲！」