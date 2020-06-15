靈感煮意︰【可預早存冰格】芝士蘑菇烤餡餅

2020年06月15日 16:00
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    芝士蘑菇烤餡餅（作者提供）
    上集《靈感煮意》教過大家做Naan，其實這款麵糰可以做出很多變化，就例如餡餅，壓成圓形後在上面放餡料，對摺後封口，再送入焗粒先焗熟，接着掃上蒜油再焗至香氣散發，簡單但惹味的一餐又搞掂！這款餡餅更是我減肥時最常做的其中一款食物，因為可以預做多個存放在冰格，吃時焗熟便可立即開餐。減肥最敵不過的是方便，想成功減肥就要找方法令自己比叫外賣更方便！難得學會做好一個麵糰，立即上《繽Fun星網》收看這一集，今晚做來跟家人分享啦！
    材料（2~3人）
    高筋麵粉　100克
    速發酵母　1/2茶匙
    海鹽　1/2茶匙
    全脂牛奶　55克
    橄欖油　15克
    餡料
    蘑菇　150克
    乾百里香　1/4茶匙
    海鹽　1/8茶匙
    蒜油
    蒜頭　1瓣
    煙紅椒粉　1/4茶匙
    乾百里香　1/4茶匙
    海鹽　數粒（約1/16茶匙）
    橄欖油　2茶匙
    周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。
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