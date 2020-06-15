靈感煮意︰【可預早存冰格】芝士蘑菇烤餡餅

上集《靈感煮意》教過大家做Naan，其實這款麵糰可以做出很多變化，就例如餡餅，壓成圓形後在上面放餡料，對摺後封口，再送入焗粒先焗熟，接着掃上蒜油再焗至香氣散發，簡單但惹味的一餐又搞掂！這款餡餅更是我減肥時最常做的其中一款食物，因為可以預做多個存放在冰格，吃時焗熟便可立即開餐。減肥最敵不過的是方便，想成功減肥就要找方法令自己比叫外賣更方便！難得學會做好一個麵糰，立即上《繽Fun星網》收看這一集，今晚做來跟家人分享啦！

材料（2~3人）

高筋麵粉 100克

速發酵母 1/2茶匙

海鹽 1/2茶匙

全脂牛奶 55克

橄欖油 15克

餡料

蘑菇 150克

乾百里香 1/4茶匙

海鹽 1/8茶匙

蒜油

蒜頭 1瓣

煙紅椒粉 1/4茶匙

乾百里香 1/4茶匙

海鹽 數粒（約1/16茶匙）

橄欖油 2茶匙

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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