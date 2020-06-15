否認設天仙局！道端Angelica宣布與韓裔丈夫離婚

33歲日本混血模特兒道端Angelica，去年10月被爆與38歲金姓韓裔丈夫於8月7日涉恐嚇，向一名40多歲男子勒索35萬日圓（約2.5萬港元），其夫於10月被日本警方拘捕，之後Angelica一直失去蹤影。相隔八個多月，她今日在社交網上載短片現身解畫，並向受影響人士道歉。

Angelica表示她已同事務所解除合約，並獨立發展繼續模特兒工作，Angelica接受傳媒訪問時坦言已跟丈夫協議離婚，離婚申請書已於1個月前遞交，兩人現正分居，她會養育未滿兩歲的兒子，說時忍不住落淚。

據去年日本傳媒報道，Angelica與40多歲男子於10多歲時已認識，傳曾拍過拖，去年相約在丈夫位於代官山經營的酒吧開獨立房密會，之後丈夫看過閉路電視片段，見到兩人相見甚歡，一怒之下向已婚男友人勒索及恐嚇，但有報道指懷疑是有計劃的美人天仙局。事件發生後，Angelica退出大型時裝騷《TOKYO GIRLS COLLECTION 北九州 2019 》，更在官網公開道歉，之後一直潛水。

Angelica指事件只是一場誤會，當天她與友人共4個人去吃午飯，然後想去唱K，之後到丈夫經營的酒吧開了個獨立房間，丈夫亦多次走入房內，並非報道是同男子密會。其實她生BB後已甚少飲酒，但當天好開心飲了不少酒，動作也多了，丈夫見到懷疑她們有親熱行為，即場發火，夫妻吵架起來，眾友人亦急急離開。翌晨，丈夫仍懷疑她同該名男友不軌，要向男子質問，結果事件愈搞愈大鑊。她強調並沒有向男方勒索金錢，之後警方看過房間的閉路電視，最後決定不起訴丈夫。她又指丈夫被捕的兩個月，心情極差經常發怒，一度刪除她手機所有聯絡，夫妻關係極之惡劣，最後決定離婚各走各路。