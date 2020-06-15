《飛虎之雷霆極戰》：皓月被國棟揭發特工身份

第二十一集(06/15)

A Team終於得以重組，代價卻是家成（苗僑偉飾）或要離開飛虎隊，眾人如箭在弦齊集總部，準備在交贖人質之時攻入藏參地。浩然（馬國明飾）率領情報組拚死跟蹤歐陽正（林嘉華飾），公路上展開了追逐戰，永飛（梁競徽飾）認出瑩（譚凱琪飾）的殺手身份，與此同時，國棟（黃宗澤飾）收到Sam的特別情報，得知綁架志強（姜大偉飾）的主謀實為雇傭兵團，家成得知國棟私下與特工聯手，勃然大怒，國棟百感交集。另一邊廂，林慧與志強決定尋找機會保護敏儀（蒙嘉慧飾）離開，敏儀不忍而極力反對。幾經轉折，文龍（吳卓羲飾）與逸敏（蔡 潔飾）尋得章明當年遺下之物，竟是史密夫消失的三億本票。飛虎隊準備出擊，家成與布朗分別暗藏死亡覺悟，原來救人任務充滿隱憂，傭兵受過嚴格的軍事訓練，都市戰一觸即發。歐陽正到達藏參點，賀進（陳山聰飾）、志強、歐陽正細說從前，互相指摘，一言不合。

第二十二集(06/16)

歐陽正惹得賀進暴怒，命喪槍下，林慧、敏儀命懸一線，幸而，家成等人及時趕到，槍林彈雨，對方激戰。為拯救身陷窘境的志強，國棟企圖冒險進入煤氣毒氣房，文龍出手阻止，二人陷於兄弟鬩牆之爭，最終，志強自首被文龍親手逮捕。歐陽正之死，敏儀清楚看見父親作奸犯法的廬山真面目，感到傷心欲絶，幸依家成不離不棄，成為了唯一依靠；史密夫案告一段落，在浩然的調解下，國棟、文龍感到釋懷，文龍更在章明墓前向逸敏表白，有情人終成眷屬。Sam刻意向國棟透露機密，原來志斌尚在人間，卻已淪為國際特工的追捕對象，為拯救胞弟，國棟被迫與Sam進行魔鬼交易。

第二十三集(06/17)

傭兵軍團損兵折將，賀進慘遭Jaser威脅，情非得意答應參與擄人計劃，然而，目標人物身份神秘，背後隱藏驚天陰謀。律師行內，敏儀成為億萬財產唯一繼承人，林慧發現歐陽正為了實踐野心，一直暗借孤兒院陪養親兵，蟄伏全球；國棟為尋找志斌下落，不惜說服浩然私下啟動A Team的超級電腦讀取特殊記憶卡，行動當日，偏偏巧遇布朗與飛虎隊；Sam漸披露特工組織陰謀，居心叵測，皓月（張曦雯飾）被迫逗留在國棟的身邊，伺機尋找志斌（吳業坤飾）的行蹤。英國特警傳來最新情報，原來傭兵背後的幕後黑手就是國際著名的冷血狂人Jaser，香港隨時變成戰場。同時，嘉楠（余香凝飾）透過電腦比對，懷疑賀進的身份就是失蹤已久的卓天萊。家成得知國棟曾私下潛返飛虎總部，追問浩然，憶及國棟當日救命之恩，浩然變得矛盾、迷茫。賀進展開復仇大計，威脅溫海調查林慧的藏身地。敏儀證實患上創傷後遺症，為了治療心病，與家成商量後決定離開香港。然而，林慧曉以藉口成功重返舊宅，找到聯絡孤兒院親兵的真正方法。

第二十四集(06/18)

棟母病危，國棟為彌補母親的遺憾決定向皓月求婚，與此期間，志斌留下了見面的暗號。英國總部傳來急報，大量俄國特工已經潛伏香港，目標直指得悉晶片之秘的科學家，汪志斌；皓月情非得意下被迫與Sam聯手，親自潛入棟家調查，殊不知，國棟早已發現她暗存異心，布下天羅地網。皓月的特工身份終於被國棟揭發，深情自白後企圖自殺，幸得國棟及時阻止，戀人無奈吻別。與此同時，MI6香港分部判斷皓月為組織的背叛者。歐陽正出殯之日，數名神秘賓客突然出現，家成暗中盤算，惟林慧深知眾人身份，下了一個出乎意料的決定。

第二十五集(06/19)

浩然得悉國棟身陷窘境，決定拚死仗義，惟殷婷看出他行為怪異，卻猜不出他的心意。異軍突起，A Team的超級電腦突然被西方黑客猛烈狙擊，浩然、逸敏嚴守拒敵，及時擊潰敵人，惟浩然懷疑A Team的隱密位置慘遭洩漏，原因來自特殊記憶卡。在家成的勸喻下，林慧道出孤兒院之秘，更揚言神秘團隊已經解散，希望重回簡單生活，家成大力支持。廢置巴士內，皓月決定棄暗投明，協助國棟尋回志斌，此時，真正的志斌終於傳來訊息。入侵A Team電腦病毒程式不斷擴散，企圖不明，文龍與逸敏對浩然產生懷疑，國棟終於發現Sam的詭計，原來特殊記憶卡早已連接英國的人造衞星，敵方不擇手段就是要證明A Team的存在，浩然心感內疚，決定私下進行反擊戰。直屬Jaser的親衞傭兵暗中潛伏香港，態度猖獗、瘋狂，賀進生命受到威脅，與此同時，溫海帶來林慧的消息。特工組織的黑客終於向A Team的電腦發動總攻擊，文龍、逸敏死守最後防線，慘遭擊潰之際浩然及時趕回，以「土炮技術」成功截擊黑客；惟Sam的陰謀並未告吹，國棟誤墜局中之局，頓時變得孤立無援，憶及往事，原來Sam為了家族成員的安全，早已背叛組織，答應與俄國特工聯手。