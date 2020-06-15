傳李佳芯「出雪櫃」拍新劇：未敢公布

無綫「TVB Amazing Summer」在將軍澳電視城舉行記者會，逾半百藝人出席包括王浩信、李佳芯、高海寧、張振朗、馮盈盈、江嘉敏等。今年大會口號以「Amazing Summer TVB線上線下 同樣精彩」為活動揭開序幕。暑假將推出的重頭劇集包括黎耀祥、陳豪、李佳芯主演的《殺手》；王浩信、張振朗、湯怡、高海寧演出的《反黑路人甲》。而非戲劇節目包括有《Do姐有問題》、《女人必學100道菜》、《娛樂大家》、《2020香港小姐競選決賽》等，外中還有由J2「搬家」到翡翠台播出的《姊妹淘》。

當中藝人李佳芯（Ali）早前傳因政治問題而被無綫「放雪櫃」，自年初已甚少出席公開活動，原本有份演出劇集《BB大晒》亦遭易角。今午Ali代表主演劇集《殺手》出席記者會，該劇被安排於暑假播出，意味着她正式「解封」，可喜可賀。狀態大勇的她對於「走出雪櫃」回應：「唔答喇，我怕答完轉個頭返屋企又傳我被雪藏，總知依家為《殺手》落力宣傳，同時好期待自己本散文集出世。」

Ali透露著作初版月底會印好，交到其手中，預計書展內推出。談到籌備個程，她表示：「由2月開始撰寫，花咗足足3個月完成，記錄咗我由小至大嘅生活感受，當中包括愛情嘅經歷同想法。（寫埋「被雪」嘅感受？）生活感受會有，但就冇必要特登去講呢樣嘢！」

至於有否獲安排拍攝新劇？Ali被傳將會有份參演重頭劇《兒童醫院》，她卻口密表示：「一日未開工，一日都未敢公布，自己心態上已經準備好隨時投入工作。其實上年年底我先拍完《愛美麗狂想曲》，之後寫書都冇停過手。（解封後公司叫慎言？）冇，從來都冇呢方面壓力。」