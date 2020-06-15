陳曼娜激讚「新抱」李靜儀：靚到不得了！

Super Girls成員李靜儀（Heidi）日前與麥子樂及陳曼娜合作拍攝網絡短劇《如何對付我的港女新抱》， Heidi飾演陳曼娜新抱，兩人在劇中上演婆媳大鬥法。提到劇中最難忘的一幕，Heidi表示：「有一場戲我特別深刻，就係綁住陳曼娜，要懲罰佢，不過呢一幕喺劇中係我幻想出嚟，我自己好開心咁幻想。」陳曼娜笑言：「如果係真就大整蠱，呢個新抱幾百厭。」雖然劇中兩人經常鬥氣，但幕後陳曼娜對首次合作的Heidi非常滿意﹕「如果我有咁靚嘅新抱就好，真係靚到不得了。子樂都唔錯，有智慧。」麥子樂即時自誇：「唔錯？其寶我都唔弱，我有埋外型，全部都係胸肌腹肌。」而Heidi亦賣口乖大讚陳曼娜﹕「如果結婚都冇得擔心婆媳關係，而我都好想有一個好似陳曼娜咁靚咁潮嘅奶奶，好似冇代溝。」氹得對方非常開心。

而現實中陳曼娜有一位新抱，她直言與對方關係很好，未出現過婆媳鬥法：「佢係洋人喺外國生活，大家雖然唔係一齊住，但佢都好有中國人美德，佢識煮中國菜，而且好尊敬我，非常難得。」麥子樂坦言現實中與母親關係非常好，如果女朋友要入門，一定要過到媽咪那一關。