獨角獸彩妝系列　夢幻到暈！

獨角獸彩妝系列2.0的夢幻設計，將一眾「顏控」的少女心炸裂。（互聯網）

近年愈來愈多人鍾情夢幻可愛的獨角獸，好似出名是獨角獸Fans的「靚湯」湯洛雯 ，早前便是用獨角獸公仔在社交網上默認與視界男神馬國明相戀。由此可見獨角獸真係好多人鍾意，Hit到連彩妝品牌「Flowerknows花知曉」都湊熱鬧，與蘿莉塔服裝品牌「Pretty Rock Baby」攜手聯名打造獨角獸彩妝系列2.0。

這個以獨角獸為主角的系列，由5色眼影盤、唇釉、胭脂及散粉組成。可愛包裝加上多種色號選擇，未推出已在日本網上瘋傳，引起哄動，相信正式上架後（6月16日上架），會繼續炸裂一眾「顏控」的少女心。

【獨角獸5色眼影】

由原本的4盤變成了8盤，創造出更多色彩的碰撞。包裝上的是星空中飛翔的獨角獸，內裏的5色設計成宮殿的大門，並印上不同的花紋，超級Kawaii。

【獨角獸「星空棒」唇釉】

以夢幻星空為主題，以華而不俗的金銅色為配色，再加上不同花紋，活像動漫裏面的魔法棒。由原本的6色變成了12色，每一種色都能打造不同氣場的妝容。

【獨角獸浮雕胭脂】

圓形盒子上是以彩色雲石為底、中央雲朵飾有獨角獸圖案的設計，配以玫瑰金色外框和花紋，華麗又夢幻。打開後，更見到獨角獸浮雕，非常特別。

【獨角獸散粉】

包裝盒上有一個立體的獨角獸，下面則是極富少女心的配色，單單外觀就像一個藝術品。內裏的散粉主打無色兼質地輕透，加上蘊含4種精華，能發揮補濕護膚功效。