《那些我愛過的人》劇透：子優慘遭欺凌

第六集(06/15)

書文（連詩雅飾）突然暈倒，希晨（馬貫東飾）陪她檢查，還託煜誠（林文龍飾）駕車送書文回家。書文一直認為自己只是疲勞過度，終獨自在家病發，迷糊中被人抱走送到醫院。希晨懷疑書文患上肝炎，書文卻堅持不能讓家人知道其病況，令希晨大感困惑。希晨經麗馨（程可為飾）叮囑後，將書文病情告知樂汶（黃翠如飾），書文因此事與樂汶有冷靜對話的機會。煜誠欲與子優（蘇皓兒飾）打好父女關係卻處處碰壁，反令他與樂汶遇上。樂汶內心矛盾，想捐肝救書文，但書文不領情，心情低落之下，得到煜誠的安慰……

第七集(06/16)

子優被欺凌，忍無可忍下揮拳反抗，期間獲嘉炳（顧定軒飾）相助，二人成為朋友。書文病情急轉直下，希晨呼籲診所各人驗肝，眾人反應冷淡。樂汶向煜誠講出姊妹間心結，煜誠擔心樂汶捐肝有危險，親自送她到醫院檢查，沒想到卻得知樂汶亦是七年前車禍的受害人。煜誠大受打擊，無法再面對樂汶。校方來電稱要處分子優，煜誠力撐子優，爭取到校長的公平對待。換肝前一天，樂汶跟幸而盡興遊玩，惟手術前煜誠仍避而不見。另一方面，書文夢見手術失敗……

第八集(06/17)

換肝手術完成，希晨對書文照料有加，書文明白其心意，但仍在考慮應否接受。樂汶因煜誠沒來探望而感失落，此時卻收到拳會送來的花。共同閨蜜錢莉媛（陳自瑤飾）返港探望書文和樂汶，遇見希晨，原來二人正是對方口中的差勁前度情人。莉媛數說希晨不是，勸書文好好考慮。希晨道出他與莉媛約會的真實版本，書文心情更是複雜……樂汶發現鮮花並非煜誠所送，對其冷淡態度感到失望，莉媛告誡她小心被騙感情。煜誠自知傷了樂汶的心，決定坦然面對她。

第九集(06/18)

煜誠本想坦白，但見樂汶一家舊照，感內疚又再保持距離。書文雖然惦記着希晨的好，但理智上覺得要與他維持同事關係。嘉炳（顧定軒飾）考試全軍覆沒，子優竟鋌而走險幫他作弊。煜誠為子優的班主任郭潔盈（岑杏賢飾）抱不平，向其前男友取回部分金錢，潔盈感動；莉媛偷拍了畫面，樂汶誤會煜誠已另結新歡。書文出院後發現希晨打掃其家居，並標明注意事項，頓感窩心。煜誠向樂汶講出避開她的原因，是與七年前車禍有關。有人在網上討論區留言，自稱是車禍兇手……

第十集(06/19)

樂汶決定賣樓分錢給亡夫弟妹，卻找不到合適地方搬遷。莉媛做中間人說服樂汶和書文，樂汶一家三口於是搬回老家與書文同住。希晨陪同幸而（黃芷晴飾）往書文家執拾，對書文顯得冷淡。子優幫嘉炳作弊後被嘉炳的壞同學要挾，子優不忍嘉炳被打，惟有答應代偷試卷，最終卻被揭發！煜誠找嘉炳算帳，才知嘉炳就是樂汶的繼子，二人為維護子女而爭拗。一名孕婦在產子期間昏迷，其丈夫來診所找婦產科醫生算帳，更向希晨施襲，書文透過視像電話目擊情況……