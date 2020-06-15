本日日本：全新Glamping設施！超大Twin Dome帳篷日本首度登場

近年Glamping成為潮流，因為唔使帶好多嘢就可以享受露營樂趣。日本人對此亦十分熱衷，一家大細到郊外露營，輕輕鬆鬆度過周末。因此日本不少Glamping設施相繼開業，最新鮮熱辣有在6月登場、位於長野縣飯綱東高原Resort內開設的GLAMPROOK，從長野站出發約 30 分鐘車程可到達。GLAMPROOK的賣點除了被北信越五山包圍兼毗鄰靈仙寺湖外，更是日本首次採用面積達42平方米的Twin Dome帳篷，內裏分為睡房和客廳兩部分，空間超級闊絡。每個帳篷可住2至5人，分別有冷色系和暖色系兩種不同色調設計。帳篷透光充足，無論坐喺梳化定瞓喺床都可觀賞到日夜不同風景。你可以選擇靈仙寺湖景，或看到北信五岳的山景，而且營帳內備有冷暖氣，任何季節也可露營。

其他配套亦同樣精彩，例如Glamping範圍內有餐廳可以享用以當地食材烹製的法國餐，還有Cafe及酒吧，可以吃到意式石燒Pizza及多不勝數的特色飲品，並提供設備齊全的熱水浴設施。不過最令人興奮的是一個價錢便可同時享用飯綱東高原Resort的所有溫泉及網球、高爾夫球等活動設施，旅客肯定盡興。

GLAMPROOK

地址：長野縣上水內郡飯綱町大字川上 2755-1

房價：每晚每位26,000日圓起