傳不和後…李幸倪AGA兩個一姐鬥到入廠

Gin Lee（左）與AGA自傳出不和後首次同台演出。

歌手李幸倪（Gin Lee）、江海迦（AGA）、黎紀君、徐浩等為ViuTV節目《Chill Club》錄影，早前Gin Lee與同公司歌手AGA撞正同一日發布新歌MV，因而有傳兩女爭做環球「一姐」，更傳出鬧不和，今晚是事件傳出後二人首度同場，未有任何介蒂，還有講有笑，氣氛融洽。

為配合寶麗金的金曲主題，Gin Lee與AGA表示將獻唱80年代寶麗金歌曲，對於該公司於80年代員工酬勞可觀，問會否認為早一點出世較好？兩女異口同聲說：「有時都會咁諗，咁樣就會再開心啲囉！嗰個年代，我哋都好欣賞張國榮、王菲、張學友、關淑怡呢啲歌手！」

AGA透露因疫情關係，很多時也在家玩音樂，即係與網友互動，也只能透過文字，故今次終可感受久遺了的掌聲：「之前因為家居隔離肥咗，媽咪又做完手術，所以一齊注重健康去減肥。」

而今年將推出新廣東專輯的Gin Lee則表示，早前於籌備階段甚少出街，故對交際也有點陌生，她說：「真係有少少緊張，講嘢都唔係咁流利，要少少時間適應番。」