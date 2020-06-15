BMW 4 Series Coupé　超大面罩有氣勢

BMW近排新車型發表動作頻頻，繼X2、6 Series Gran Turismo、5 Series之後，緊接的還有全新第二代4 Series Coupé，預計最快今年10月可推出市場。

代號G22 的新一代4 Series 配備超大面罩，單是車頭賣相已相當吸引眼球。不單止擁有完美的50:50前後車重比例，還擁有較 3 Series 低 21mm的車身重心和加寬了23mm的後軸輪距，更跑格化，風阻系數亦低至0.25Cd。

新車提供多種動力配置，當中汽油版有420i Coupé、430i Coupé及M440i xDrive Coupé。配備高性能的M440i xDrive Coupé，加入了48V輕油電混合科技，有助增強起步加速反應和優化燃油效率。在3.0L 直六Turbo引擎、八前速Steptronic雙離合器波箱和BMW xDrive四驅系統通力合作下，最大馬力及扭力分別達374hp和500Nm，完成0-100km/h僅4.5秒。