老佛爺Karl Lagerfeld生前涉逃稅被查！38億遺產分配無期

Karl Lagerfeld因生前曾被爆可能逃稅，至今仍未能分配遺產。

著名時裝設計師「老佛爺」Karl Lagerfeld去年2月逝世，享年85歲，他留下15.6億港元遺產，但因Karl Lagerfeld生前曾被爆可能逃稅，影響遺產分配！

法國經濟財政部知情者透露，早前老佛爺其中一間公司被上門搜證，而遍布全球的部門亦繼續被調查：「件事好複雜，所以分遺產唔係咁簡單。」短期內都難以分配遺產。

老佛爺遺產受益人包括其愛貓Choupette，保護老佛爺超過20年的私人保鏢Sebastien Jondeau、男模兼繆斯Baptiste Giabiconi、Brad Kroenig和Jake Davies、為老佛爺公司效力多年的Caroline Lebar和Francoise Cacote，以及其12歲契仔Hudson Kroenig。他遺產之前報稱有17.3億港元，但有機會實際上高達38.8億港元！耐人尋味的是，老佛爺87歲的會計師Lucien Frydlender則玩「潛水」，令爭產風波完結日子遙遙無期！