【留院照磁力共振】劉晨芝下巴再縫24針預咗破相

女星劉晨芝6月13日在夜店，疑遭一名外籍女子連環三腳踢爆下巴，兩道傷口縫上10針，晨芝今午3時再到醫院現身，原來出事後她條頸痛到扭唔到，她說：「郁唔到，仲扯到頭痛，所以今日約咗頸椎神經科睇，可能我被踢嗰時條頸拗到少少，而且我下巴個傷口仲係好腫好痛，醫生都話冇理由咁腫，可能係傷口太深藏血塊，如果係咁要重新拆開傷口再整過。」待她睇完頸椎神經科及傷口後，她再將詳細驗傷報告交給警方。

受傷後她進食不到說：「講嘢都擘唔大個口，刷牙同食嘢都唔係好得，咀嚼就一定唔得，只可以飲水同流質嘅嘢。」如今因為頸痛，搞到她冇覺好瞓，因為頸椎可以影響到她的活動，可能會好嚴重，本來今個星期，她要飛去美國拍攝名導馬田史高西斯的新片，依家根本飛唔到，她說：「所有機票需要改晒，我都好擔心，因為我簽晒合約係落實晒一定要拍，如果飛唔到有可能要賠錢。」她可有考慮先飛到美國再尋醫？她說：「起碼要郁到條頸先，同埋個傷口好咗先，否則去到都拍唔到。」

今次無妄之災令她好唔開心，她說：「我覺得嗰個人好有問題，我真係普通過去打招呼，完全hug都冇，傾幾句偈咋，我唔知佢有咩問題囉，我唔知佢係飲醉咗定乜。（以為你想爭仔？）我覺得佢以為係，完全唔係呢一回事囉，我只係過去打招呼，全張枱同隔離枱我都識㗎，所以呢個人係好有問題，如果佢可以亂咁打人，受害可能係其他人，冇理由同一個人講吓嘢都唔得啩。」她坦言依家最大影響到她好多工作，又憂慮自己破相，她說：「依家搞到咁樣，醫生都話咗一定有瘌，遮都唔得，正面都會睇到。」

而警察公共關係科回覆東網：「警方於六月十三日凌晨一時三十分，接獲一名三十八歲姓劉女子報案，指她早前在中區雲咸街一酒吧內，懷疑被一名外籍女子以腳襲擊，該名外籍女子其後逃去。案件列傷人，交由中區警區刑事調查隊第八隊跟進，暫未有人被捕。該名姓劉女子下巴受傷，被送往瑪麗醫院治理。」

劉晨芝晚上受訪時稱剛做完手術，兩道傷口共縫24針，且要留院照磁力共振掃描檢查頸及頭部。