盤點星級「屋邨友」！張曦雯竟然有份

唔知你又有冇做過佢哋鄰居呢？

正所謂「英雄莫問出處」，其實喺圈中有唔少藝人都係基層出身，自細喺屋邨長大㗎，所以話呢，雖然好多人都會呻自己輸在人生起跑線，但凡事冇絕對，只要你能夠把握住機會，最後都可以實現夢想！等小編同你介紹吓有咩大家熟悉嘅藝人，都曾經係「屋邨友」，仲隨時可能做過你鄰居添！

近年獲無綫力捧嘅張曦雯，拍咗唔少大獲好評嘅劇集，好似有《跳躍生命線》、《白色強人》、《法證先鋒IV》咁，最近佢喺熱播劇《飛虎之雷霆極戰》亦有唔少戲份，相當搶鏡！但係唔講都唔知，原來拎過《國際中華小姐》冠軍嘅佢，未移居美國之前，細個住過喺黃大仙下邨㗎，直到佢小學四年級先同家人移居美國。

最近同無綫改簽成為「一騷藝人」嘅邱晴，住喺大圍美田邨，雖然佢唔再為無綫兒童節目《Think Big天地》擔任主持，但係港姐出身嘅佢就去咗學唱歌增值自己，仲轉戰做KOL拍片，又不時喺社交網大晒火辣身材嘅佢，吸咗唔少Like，成為宅男女神。

熱播劇《那些我愛過的人》嘅女主角黃翠如，雖然佢爸爸曾經係上市公司執行董事兼行政總裁，因而被封為「百億千金」，但係佢自己都講過自細家境唔係有錢，爸爸只係賣魚，佢細細仲會去魚檔幫手，一家住過喺藍田木屋區，之後就搬咗去馬鞍山恆安邨。

貴為視后嘅李佳芯自小就同家人住喺柴灣公屋興民邨，之後簽約有線擔任體育主持，及後轉戰無綫拍劇，喺唔少劇集中嘅演出，都令人留下深刻印象，仲憑《BB來了》勇奪視后，成為唔少人心中嘅女神。

天王郭富城（城城）細個喺明華大廈長大，喺筲箕灣嘅明華大廈，係房協早期興建嘅公屋，城城住咗喺嗰度有成18年，即使依家已經名成利就，但係佢仲會懷念當時住喺屋邨同鄰居之間，互相守望嘅人情味。

歌手許志安（安仔）自上年「安心偷食」事件之後一直停工，但係到咗今日佢終於復工啦！其實安仔自喺細黃大仙上邨長大，佢仲話過因為當時屋邨治安環境唔好，所以諗過當差。

藝人鄭伊健細個喺土瓜灣樂民新村長大，當年憑《古惑仔》系列爆紅嘅佢，雖然已經搬離咗屋邨，但係有傳佢同家人都仲係好懷念住屋邨嘅日子。