貴族生活：「鴿血紅」戒指　估價過2千萬

位於緬甸北部的抹谷（Mogok），是世界上聞名的紅寶石礦源，不少頂級的紅寶石都是出產於此，當中擁有天然純正鴿血紅色調的紅寶石更不時於拍賣場上刷新天價成交紀錄，價格往往更比其他產地的高出3倍以上，質素之高讓世界各地的紅寶石收藏家趨之若鶩。隨着近年緬甸抹谷的紅寶石礦源開採日漸接近飽和，出產於當地的高質紅寶石已變得愈來愈稀有，如果是5卡以上具備「鴿血紅」色調的更加是可遇不可求的罕有瑰寶。

將於7月7日舉行的國際珠寶及翡翠春季拍賣會，當中拍賣焦點就是一枚重達10.25卡天然沒經加熱處理的紅寶石，其產地正是享負盛名的抹谷，而且紅寶石色澤濃艷飽滿，所以同時被美國寶石實驗室（AGL）、瑞士寶石研究實驗所（GRS）及瑞士珠寶研究院（SSEF）評定為「鴿血紅」色調，絕對是紅寶石中最高品質典範。此枚拍品編號146的「鴿血紅」紅寶石戒指，於主石周邊更有16顆共重8.33卡的梨形白鑽包圍，讓其絢爛光彩更顯氣派。