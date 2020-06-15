馬國明祝福許志安有新開始：從來冇嬲佢！

剛承認與湯洛雯（靚湯）拍拖的視帝馬國明，心情大靚為無綫劇集《BB大晒》開工，期間大受街坊歡迎，馬國明也有向他們揮手，被街坊大讚又高大又靚仔又有禮貌。

對於公開戀情友全城祝福，馬國明笑指沒想過大家如此反應大，談到靚湯冧數他5個優點，馬國明也甜笑說：「哈！多謝佢！（佢話有啲怕你，因為仰慕你喎！）佢講啫！一齊相處都唔覺佢怕我，相處唔係要邊個怕邊個，互相扶持啦。（戀情全城關注有壓力？）又冇，正常，當初要講出嚟就係唔想有壓力。（拍拖兩個月已經被撞破？）我哋喺公司成日食飯，好隨緣，愈避忌愈辛苦，影到就公開，估唔到咁多人祝福，多謝大家（連靚湯父母都喪讚你！）多謝佢哋。」

至於當日舊愛黃心穎背他搭上人夫許志安，事件發生後安仔一直停工，直至今晚終「復出」錄影ViuTV音樂節目，馬國明也大方送祝福：「希望佢冇事，件事過咗咁耐，大家都要向前看。（原諒佢？）從來都冇嬲，心穎都冇嬲，件事發生後好快就冇嬲，無謂摷番出嚟講啦！希望安仔復出可以有個新開始，心穎都有個新開始，我唔知佢依家點，希望佢都搵到另一半，事業上再做番好啲！」