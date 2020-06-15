名模陳祉妤入紙再婚　嫁TVB新任主席許濤

變幻才是永恒，淡出天橋多年、曾客串無綫劇《珠光寶氣》的失婚名模陳祉妤（Balia），人生下半場的確如劇名一樣珠光寶氣，一個華麗轉身便成為主宰無綫命脈的董事局主席的太太！與前藝人彭文堅離婚8年、現年47歲的Balia，感情一直低調，原來靜悄悄覓得第二春，秘嫁電視廣播有限公司董事局主席許濤，飛上枝頭變鳳凰。

東網發現Balia在本月8日遞交擬結婚通知書，並報稱從事市場推廣，而新郎許濤（Thomas）報稱未婚及從事投資管理，二人報住同一個港島區地址。翻查資料，擬結婚通知書上新郎的中、英文名字均與今年4月底正式出任電視廣播有限公司董事局主席一職的許濤相同。

曾經歷婚姻失敗的Balia，淡出模界多年，只間中現身公開活動，但一直甚少提及私人感情，連在社交網分享生活日常也只大多關於美食、行山或愛犬的趣事，全無提及男友。最近一次公開談及感情狀況已是2017年1月，當時被問有否拍拖，她少有地主動大方承認戀愛中，指男友從事金融投資，雙方拍拖不夠一年，為保私隱未有透露名字，並盛讚男友滑雪好叻，當問到男友是否金融才俊時，她即說：「係咪才俊唔緊要，錫我就得。（有再婚打算？）未考慮，至緊要開心。」

據知Balia和許濤一直有共識低調處理感情，是因許濤的工作關係，要保持專業形象，不想常常成為花邊新聞的主角，所以Balia只跟少數要好的朋友分享感情事，並曾在去年汪詩詩的生日飯局上，帶同許濤現身。今年4月，Balia被拍得跟許濤現身淺水灣散步，期間邊行邊拍風景照，不過男伴當時未有被認出就是許濤。

現年48歲的許濤為一名尖子，3歲隨家人從內地來港，除了是名校華仁書院的學生外，更持有美國康乃爾大學（Cornell University）電子工程碩士學位，以及威斯康辛大學（University of Wisconsin）電子工程學士學位，畢業後先後在不少國際企業任職。

今年4月底，許濤正式接陳國強棒，出任電視廣播有限公司董事局主席，並同時調任為非執行董事。目前於無綫主要股東、華人文化集團擔任首席運營官及執行董事的許濤，上任前一直被指是華人文化主席兼無綫非執行董事黎瑞剛的親信，有指因十分欣賞他熟悉基金界及形象專業，所以黎瑞剛於2015年入股成為無綫股東之一後，許濤同年獲委任為無綫非執董，至2018年則獲委任為執行董事，平步青雲。