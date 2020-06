歌手JW(王灝兒)一向係愛狗之人,對愛犬Cassi視如己出,呢日佢喺社交網晒出訓練狗狗嘅短片,JW將寵物進食骨頭放喺地上,之後要求Cassi要耐心等待,然而Cassi十分乖巧,即使主人JW行開,佢一眼都冇望舊骨!JW留言:「PASSED THE TEST!!!! HE WAITED EVEN WHEN I WAS GONE!!!!! (測試合格!即使我走開了,它也乖乖地等) 望都冇望過舊骨!好叻好乖呀!!!!!!」