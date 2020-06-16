換車睇餸食飯　吳雲甫拖老婆産檢隔住個肚同囡囡Say Hi

38歲前港男吳雲甫（Owen）與瑜伽導師林瑋如（Jackie）結婚三個月，成功造人。Jackie於社交平台宣布佗女，「前世情人」即將到來，Owen大感興奮！

Owen無懼新冠肺炎疫情，日前見他帶同孕妻到尖東出巡，懷有身孕的Jackie明顯見肚，但有瑜伽底的她舉動輕型，拖着健身教練的老公行來行去，步伐一樣跟得上。相信佗女關係，Jackie胃口不算好，下午茶期間只是飲果汁，但Owen擔心老婆不夠營養，不停餵食CAKE，表現細心，期間見Jackie睇腹中女兒的超聲波圖片，兩公婆不停研究生命的奧妙！

新冠肺炎在香港的疫情稍為放緩，運動教練Owen在不用教班的日子陪老婆產檢，然後轉去睇二手車！將為人父當然準備周到，Owen希望妻女有更舒適的生活，準備將平日用開的兩門車換為七人多用途車，好等女兒出世後方便一家三口代步，但因未能追回之前任教的健身院欠薪，現時收入又大不如前，Owen面對經濟壓力，換車只能「睇餸食飯」，他盤算在較新年份的七人車約價逾40萬，而高年份的約只需十幾萬。

事後，問Owen因疫情令到健身教班收入大減，又面對老婆生女及換車問題？他說：「之前嗰兩個月就真係零收入，後來隔離放寬，可以教班同拍片，又有廣告收入，已經穩定啲，我老婆有兩間瑜伽studio，我借佢地方教班，效果出奇地好，努力搵奶粉錢啦！（換車要慳住？）我揸兩門車，但好難放BB座椅，車屋企人又有其他小朋友，上落易整花，換二手車冇咁肉痛。（陪老婆產檢？）係呀！老婆話未係好feel到個BB郁，有啲擔心，所以約醫生照下，但醫生話BB健康，仲會喺重磅B女。」