生肖指數　是日吉星：豬

鼠：→ 工作上出現競爭對手，暫時你也不知對方實力，做好自己是取勝的戰略。

牛：→ 手頭上的工作堆積如山，但沒有一個信得過的人幫你，還是自己努力吧！

虎：↓ 制訂理財計劃最好符合自己的能力範圍，不要沾手不熟悉的投資。

兔：→ 好奇心及求知欲強很強的一天，分組學習中，你會在研討會結識到異性。

龍：→ 如果感情有不穩現象，不妨培養共同興趣作彌補，大家也會相處融洽。

蛇：↓ 健康運較差的一天，容易有意外損傷發生，在做任何工作時都要小心啊！

馬：↑ 今天你的幸運色是鮮紅色，能帶給你愛情和事業上的好運氣，不妨多用。

羊：→ 如果可以的話，今天最好待在家中，因為父母其實十分希望多見見你呢！

猴：↓ 是日沖煞，你已走進牛角尖，再胡思亂想會引發麻煩，宜詢問長輩意見。

雞：→ 在處理人際關係時要恰到好處。遇上喜歡的異性時，不要只坐着不動。

狗：↑ 爭取表現機會，以你今天的才智，能使上司對你加分，留下深刻印象。

豬：★ 運氣很好的一天，得到有用資訊對將來發展有極大幫助，要穩妥收藏資料。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌