白羊：事業及正財運不俗，求職及轉職等將較利好，宜把握時機，努力爭取心中所想。

金牛：職場人事壓力或會較頻，但人氣甚佳，合作及人際關係等將較和順，進度亦較佳。

雙子：工作壓力雖然或較明顯，但精神較佳，士氣和鬥志較強，助應付公事及各式挑戰。

巨蟹：社交及戀愛運轉佳，與朋友及伴侶關係將較和順，攜眷會友，可提升默契與情感。

獅子：事業運較佳，求職、轉職或謀事等機遇不乏宜積極行事，但財運稍遜宜保持踏實。

處女：公幹、出勤及海外項目等，進度將較平穩。做生意的，開單、簽約等將較利好。

天秤：情緒回穩不少，較能享受夫妻及家庭生活，感情及溝通情況將較平穩，宜多交流。

天蠍：戀愛運甚佳，不論現況如何，感情及相處情況將較和順甜蜜，宜多約會、多談情。

人馬：體能甚佳較能投入工作，日常進度、出勤、公幹等效率較佳，助提升表現和業績。

山羊：人緣及桃花運急升，親子及感情關係較和順，多會面及多交流，可助增進情誼。

水瓶：情緒及精神狀態較佳，家庭生活將較融洽，多交流有助利增進情誼及溝通基礎。

雙魚：人氣、辭令及溝通力轉佳，不論公私，人際關係將較和諧平穩，但仍需多予耐性。