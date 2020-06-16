【好為難】3D狗狗多士 食定唔食呀！

喜歡柴犬的朋友，應該都有聽過日本九州的「島原三柴犬」，從家裏的小洞洞探頭出來的柴犬，真是太可愛了。它的受歡迎程度由日本延續到台灣，引起了「廚子」的注意。台灣茶飲店「MrRdrinks 雨田先生手沖飲品吧 」推出了一款「手工狗狗棉花糖厚吐司」，特別製造了不同顏色的柴犬，神還原 「島原三柴犬」的探頭名場景！

不同狗狗不同口味

這款「手工狗狗棉花糖厚吐司」有不同的「狗狗」可供選擇，分別是赤柴、黑柴、粉紅柴、白柴、八哥5種狗狗造型，至於能吃到哪一款「狗狗」，就要看當天的供應了。多士的餡亦有兩種選擇，分別是花生醬或榛果巧克力。如果對多士無感，亦可以點返杯「手工棉花糖造型飲料」，同樣可以加「狗狗」。真是看着已經夠可愛，十分治愈，絕對是拍照打卡呃Like神器。店內還有不同造型的特飲，例如玫瑰花和櫻花，非常漂亮。不過這家店只供外賣，每天的供應都有所不同，而且不定時休息，打算去的朋友要留意了，去的當天最好先看一下他們的IG或FB專頁。