榮幸《屍殺半島》入圍康城　姜棟元呻打喪屍辛苦　

韓星姜棟元與李貞賢合演的喪屍片《屍殺半島》(Peninsula) ，由賣座韓片《屍殺列車》導演延尚昊執導，故事設定在《屍殺列車》故事完結的4年後，喪屍病毒在全國爆發及蔓延，有零星生還者從韓國成功逃出後，最後由香港接濟，以「半島難民」身份重新生活。

影片將於下月在韓國及海外上映，還入圍「第73屆康城電影節」，並於今日上午在韓國舉行網上直播發布會，導演延尚昊聯同男女主角姜棟元及李貞賢等一起出席。

姜棟元表示雖然今年「康城電影節」因疫情無法以傳統形式舉行，但作為演員，參演影片可以入圍康城深感榮幸，更收到不少外國好友祝賀。姜棟元表示雖然在片中打死最多喪屍的演員不是他，但他卻是與喪屍有最多對打場面，所以拍攝很辛苦，但他有感扮演喪屍的演員應該比他更辛苦，故拍攝期間他只想着喪屍演員太辛苦了。

對於出道25年首度挑戰動作場面，李貞賢坦言很開心，亦很榮幸可以在良好的拍攝環境下，與好的導演及演員合作！她又謂原本真的很想參加康城電影節，雖然感可惜電影展未能舉行，但影片成功入圍，亦很光榮，又感謝導演讓她可以在作品中呈現好的演技。李貞賢又坦言前後看過5次左右《屍殺列車》，當接獲導演邀請拍《屍殺半島》非常驚喜！