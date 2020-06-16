容祖兒40歲生日　阿嬌出山笑晒口孖阿Sa到賀

5月初爆出離婚後嘅鍾欣潼（阿嬌）一直深居簡出，直到5月尾先被東網影到離開灣仔嘅英皇公司，亦未有喺社交網上載新相。不過老友容祖兒今日40歲生日，阿嬌難得出山同阿Sa（蔡卓妍）為祖兒慶祝，「龍虎豹」終於合體！

經理人霍汶希（Mani）喺社交網上載「龍虎豹」合照，留言：「容祖祖，老母祝你生日快樂，希望你中意呢個Surprise，我哋全部都好愛你♥️ #老母愛你」唔少網民都祝佢生日快樂，而着上深色衫嘅阿嬌明顯瘦咗唔少，但面色唔錯，大家都好開心終於見到佢哋一齊山現！

而阿Sa都好有心思，佢因為祖兒幾個月前畫嘅一堆公仔，而搵人實體化整咗個蛋糕送畀壽星女，搞到祖兒都冧到笑言：「蔡卓妍係傻㗎！咁都畀佢諗到呢一個蛋糕！話說我只係有一晚懶得意同佢分享我畫嘅動物，幾個月後連我都唔記得咗有呢一幕，佢竟然將佢哋一隻隻變成立體，仲加多個有底裙嘅pretty sexy，依家佢哋好似扭蛋公仔咁得意嘅動物，喺我面前出現，好開心好開心，邊有咁有心思嘅人㗎！」而阿Sa就好客氣咁話：「係因為你畫嘅畫令人一見難忘啫！」