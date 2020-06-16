林志穎癱瘓墾丁大街　入行28年憑咩獨佔男神第一位？

依家男神大平賣，個個都畀人叫做男神，但係真‧男神又有幾多個？然而，一出道就被喻為台灣「小旋風」嘅林志穎一定榜上有名。

出道邁向28年嘅佢尋晚現身墾丁大街，儘管已經45歲，但佢好似食咗防腐劑一樣唔識老，最緊要係仲係咁靚仔，真係唔恨得咁多。

現場所見，林志穎所到之處人頭湧湧，幾乎癱瘓墾丁大街。見佢童心未泯，玩完競賽遊戲又射擊氣球同玩彈珠台，射氣球時更百發百中，佢仲同途人大講湊仔經，非常親民，仲有人大讚佢：「臉也太小，怎麼都不會老！」事後致電林志穎，問點解唔見佢老婆同啲仔，佢話因為真人騷節目《婆婆和媽媽》，節目組安排佢體驗墾丁大街。

講起林志穎就犀利囉！1992年當時17歲嘅佢發行首張專輯，學生時期因為出名靚仔，人氣極高，當時令佢就讀嘅華岡藝校戲劇科報考人數暴增。之後同金城武、吳奇隆及蘇有朋合稱「台灣四小天王」。當年郭富城由台灣紅返香港，但係林志穎一出道就成為城城競爭對手之一，足見佢有幾紅。

小志依家已成家立室，有一個靚老婆同三個可愛囝囝，加上佢多才多藝，喺唔同領域屢獲殊榮，被網友封為「人生勝利組」，佢曾自誇係「夢想實現家」，佢講過：「多人只會想，但我會先踏出第一步，不會永遠在原地停留，或許這樣我的夢想就不會太遙遠了」男神～原來唔係淨係靠靚仔煉成嘅！