Pride Month限量系列　6色彩虹力挺LGBTQ+

每年6月，世界各地都會舉行不同活動慶祝Pride Month，藉着來自不同階層的聲音去表達出支持LGBTQ+社群，就連高級時裝品牌都有出一分力。（互聯網）

每年6月，世界各地都會舉行不同活動慶祝Pride Month，藉着來自不同階層的聲音去表達出支持LGBTQ+社群。意大利高級時裝品牌VERSACE本月亦特別推出Pride Capsule限量系列，將LGBTQ+社群標誌性的彩虹色調融入各款男女裝服飾單品，用設計表達出對此全力支持。

去年，VERSACE設計總監Donatella Versace獲任命為「石牆大使」（Stonewall Ambassador），她除了透過自身影響力帶出正面訊息外，更以品牌之名與Pride Live合作，將售賣服飾所籌集的善款用於發生於50年前的「石牆起義」紀念活動。

今年Donatella Versace再接再厲，再一次出錢出力推出限量服飾系列，將收益撥捐美國Pride Live及意大利Arcigay兩個針對LGBTQ+社群需要的慈善組織。系列各款單品如Tank Top、Leggings、Pool Slide等均以黑色作主調，並配上彩虹色的「VERSACE」字樣及6色彩虹條紋點綴，以簡潔直接的設計手法道出平權訊息。