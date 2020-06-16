佗第二胎勁辛苦　吳若希仲想生多個！

歌手吳若希（Jinny）宣布懷有第二胎後首度現身，腳踏平底鞋的她今日接受電台節目訪問宣傳新碟《愛情無價》，她透露已懷孕14周，初期妊娠反應大，非常痛苦：「之前好嚴重，由中午12點攬住個廁所到夜晚11點，依家就漸入佳境。」

已有一女的Jinny承認第二胎是仔，剛好湊成一個好字，但她否認刻意追仔：「我係想生女，但冇所謂，屋企人對性別冇乜要求，我哋又唔係有幾百億身家。（可以封肚？）唔會特別封，如果屋企環境許可又有條件，我會希望生三個，但養小朋友要好多資金同心力，如果我唔係移民或者身家暴漲，唔會再生第三個。老公就鍾意仔，因為可以陪佢踢波，佢係運動愛好者。（想你生隊足球隊？）咁叫佢出面搵人同佢做運動，搵朋友去踢波啦！」

講到因懷孕而推劇，Jinny表示因身體關係而沒辦法：「公司好體諒，咁都有少少嘢做，今胎係辛苦。覺得自己身體未必負擔到，唔可以連續幾日工作，可能今胎係仔，行五分鐘路已經好攰。依家主要宣傳新碟，做啲輕鬆同埋坐喺度嘅工作。（老公貼身照顧你？）都係，大肚個人係蠢咗，反應慢啲。（當你女王咁？）依家可以不停點佢做嘢，好難得有個時期畀我勞役佢，所以要用盡佢，佢要等我坐埋月先。我老公好搞笑，佢知道我有咗之後，第一個通知嘅人唔係父母，而係陪月。因為上胎個陪月好好，湊到個女好乖。（個陪月預約咗？）預約到，但有一個星期好似疊咗時間，陪月真係好重要，所以我之前睇劇集《BB來了》好有共鳴。（囡囡知唔知有個細佬？）知，佢好早就知，但佢話鍾意妹妹多啲，不過我哋成日灌輸佢要鍾意BB，所以佢本身好鍾意BB，但佢話佢啲衫同玩具唔會畀細佬玩，我話細佬冇玩具玩好慘，佢話咁畀少少佢玩啦！」