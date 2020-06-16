為老竇度身訂造一點甜

嚟緊星期日就係父親節，大家想好送咩老竇未呢？如果爸爸嗜甜，大可以準備一份甜滋滋的禮物，老爸實冧爆。坊間不少糕餅店亦為了父親節而別出心裁設計了多款應節糕點，適合不同喜好的爸爸。

醉人酒香

尖沙咀一間五星級酒店的餅店，特別為父親節而推出全新「威士忌蝴蝶之吻」朱古力，酒香濃郁，食多幾粒也不怕醉倒；而啤酒味的夾心朱古力條亦十非清香。此外，還有以雞尾酒作主題的夾心朱古力，包括經典的Negroni、Martini、杜松子酒等，酒香四溢，子女也變相可和父親「乾杯」。

Cool爆黑蛋糕

連鎖意式精品咖啡店以黑色為主題，設計出純黑的蜂蜜脆脆伯爵茶蛋糕，外層為朱古力加竹炭製成，加上白朱古力的大理石紋，簡約型格，寓意父親剛強和務實穩重的外在美。入口是軟熟的伯爵茶海綿蛋糕、雲呢拿忌廉和蜂蜜脆脆，寓意爸爸外剛內柔的一面，最啱Cool到爆的爸爸。

創意時尚

中環一間蛋糕精品店素以時尚設計造型為主，於6月份內推出「You Rock, Dad」蛋糕，以黑襯銀灰雲石鏡面配以金箔，華麗得很。口味方面有6款選擇，包括開心果蛋糕配開心果牛油忌廉和開心果碎、紅絲絨蛋糕配忌廉芝士、伯爵茶蛋糕配伯爵茶忌廉、榛子蛋糕配榛子牛油忌廉及榛子碎、朱古力蛋糕配朱古力甘納許（Chocolate Ganache）及香蕉蛋糕配朱古力牛油忌廉和脆珠，總有一款啱心水。

動感十足

若然爸爸是童心未泯或熱愛運動的Kidult，一間連鎖雪糕店設計的2款限定雪糕蛋糕包括「第一偶像」和「跑車狂熱」肯定深得佢心。前者以鮮黃色的No.1球衣作設計造型，代表爸爸永遠是No.1；後者則以賽車場的黑白格仔圍住跑車，動感十足，一家人共享，美味又涼透心。

紳士英雄

金鐘一間五星級酒店的餅店，就以紳士和超級爹哋為主題，表揚在子女心目中，平日文質彬彬的父親，在危急關頭又會搖身一變成為Super Hero。「紳士」其實是咖啡果仁忌廉配柚子泡芙，加上朱古力帽子、鬍子和煙斗；而「超級爹哋」是松露朱古力和雲呢拿焦糖燉蛋配開心果餅，面層有超人的象徵圖案，唔知大家心目中的爸爸形象係邊一類呢？

乾杯共飲

一間創意連鎖蛋糕零售店和本地手工啤品牌合作，推出啤酒杯造型的「乾吧，爹！」，淺黃色的啤酒杯身配上鹹檸檬啤蛋白霜，造型生動活潑。入口是啖啖柚子鹹檸啤慕絲及啫喱，加上厚實的牛油蛋糕和海鹽焦糖薄脆，配搭新穎，口感又豐富。至於另一款「紳父晒你」就玩食字，用上72%朱古力慕絲配以藍莓果醬和士多啤梨朱古力薄脆，酸甜不膩，，寓意爸爸苦盡甘來。於6月17日前訂購，有早鳥88折優惠，VIP會員更享85折優惠。