吳岱融見過馬國明湯洛雯咿挹：唔止一次添！

藝人吳岱融出席樓盤活動，指自疫情後都少參與熱鬧活動：「啱啱冇戴口罩行一段路都有掩住個口，聽聞嚟緊『禁聚令』放寬到可以踢番足球，踢開冇得踢係好辛苦，惟有踩吓單車機做運動。」

正拍攝無綫新劇《BB大晒》的他，表示快將拍畢，因種種原因拖長了拍攝時間：「同細路拍係要時間長啲，比較難控制，然後疫情之下都改過好多次外景。」提及戲中飾演他兒子的馬國明近日爆出新戀情，吳岱融指有恭喜對方，更抵死催婚：「佢都唔細啦，我嗰時37歲結婚都畀人話遲！嗰日新聞一出，先知原來湯洛雯（靚湯）係湯鎮宗個女，湯鎮宗同湯鎮業都係我好朋友，家庭背景好好，如果請我去飲梗係會去。」

吳岱融突然爆料話曾親見「仔仔」跟靚湯「咿挹」：「之前耐唔耐喺公司都見佢同個古裝女俠（靚湯正拍攝古裝戲）傾偈，幾好傾㗎，仲唔止一次添！（唔去求證吓？）唔好意思行埋去騷擾佢哋。」再大讚馬國明是圈中「筍盤」：「佢好錫媽咪，人緣又好，舊年佢拎『最佳男主角』嗰陣，啲人係好似浪咁彈起身拍手，好得眾心！靚湯能夠嫁畀佢就開心！」

另外，有海外置業的吳岱融席間亦有分享投資心得，指在東南亞投資有好多驚喜，正考慮再買其他地方「磚頭」，而同場的杜大偉就話對柬埔寨物業最感興趣，為此更準備了六位數字的「彈藥」一嘗投資滋味。