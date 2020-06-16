東沖有料到：曼谷臥佛寺的一些紛爭

曼谷臥佛寺門口現時貼了「Open For Thai Only」的告示，引起了一些居泰的西方Blogger不滿。（胡慧沖提供）

泰國當下已有不少地方開放給當地人及外國人進入，當中包括了鼎鼎大名的大王宮及玉佛寺，我剛於上星期前往參觀採訪，眼見入場的幾乎都是本地人，你可以說是冷清——但換國角度亦可說是清幽，影相時旁邊絕對不會出現路人甲及旅行團。

而在玉佛寺旁邊的臥佛寺，本來我也想順道前往採訪，但門口卻有寫了「Open For Thai Only」，外國人的話，不論你是旅客、在此居住抑或擁有工作證，一律不得進入。

我個人對此覺得沒有太大所謂，正所謂國有國法、家有家規，進不了就到別的地方採訪好了。但如此的禁令卻在社交媒體上引發了小風波，一些居泰的西方Blogger將這件事情放大，甚至有人認為這涉及歧視……但我對佛寺有這樣的安排絕不詫異，可能是人手安排不了，不夠懂外語的工作人員駐場。

畢竟當地的佛寺主要是給泰國人拜神祈福的地方，並不是給外地人影相拍Selfie的。雖然有人認為外國人也有佛教徒，但各處鄉村各處例，今日進不了，他朝也總有機會，何必硬作批評呢？

可能西方人的思維跟我這個香港仔的想法有所不同吧？無論如何，希望這些小風波能盡快過去，待稍後泰國開放後，香港人可再次到來時，大家便可盡情參觀。

胡慧沖