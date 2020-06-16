生日唔開P！程瑤炮製勵志歌為社會打氣

藝人程瑤日前度過正日生日，雖然疫情於香港逐漸受控，但愛搞宴會活動的她未有舉行派對，只與家人簡單食飯慶祝︰「今年有限聚令沒有任何Party，所以一家人去食芝士火鍋慶祝，因為停課關係，本來喺英國留學嘅細佬都返咗嚟香港，可以見到兩個仔一齊留喺香港同我慶祝，算係因疫情得福啦。」

近期程瑤與老公朱仲賢舉辦的活動都變為網上進行，公司同事忙於變陣，不過她透露同事在忙碌中仍為她送上生日驚喜，令她相當感動︰「同事幫我布置咗粉紅色派對，一返到公司見到有我個名嘅粉紅色布景，有氣球同蛋糕，同事仲大唱生日歌。」她坦言生日願望是希望疫情消失，限聚令盡快解除，公司同事可以像以前一樣，周遊列國去做騷，製作更多精彩活動。

由於社會氣氛受疫情影響，不少人都充滿負面情緒，她透露有新搞作︰「基本上疫情已受控，社會應該盡快恢復番，所以我趁生日做啲有意義嘅事，就係同一樣喺6月生日嘅好友吳國敬炮製咗首勵志歌MV，我老公朱仲賢做創作總監，Sunny Wong做舞蹈編排，將會喺6月底推出，大家團結為社會打氣！」