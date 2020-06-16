鍵盤密技　2分鐘學識

打字相信係手機用家們每日都需要使用的功能，但有沒有想過輸入文字可以更加快捷及方便呢？今次就由繽FUN主播Sherman教大家幾個貼士吧！

第一個是轉用第三方鍵盤，除了系統原生的虛擬鍵盤，其實用家亦可以轉用其他鍵盤程式。推介Gboard鍵盤，程式由Google推出有信心保證之餘，文字輸入的速度亦不俗。而且可以更換鍵盤背景，美觀程度大增。

想輸入文字時更快，用家可以考慮「滑動輸入」。開啟滑動輸入功能後，就透過滑動手勢手指拖拉出需要輸入的字母，輸入速度既快又準。不過暫時不支援中文輸入，各位用家要注意了。

提起最繁複的輸入內容，地址及電郵地址應該入選。而iPhone就有有一個名為「文字替代」的功能可以幫到大家，進入「文字替代」選單之後，用家就可以自訂需要儲存的字詞內容以及對應的「輸入碼」。當用家打字時輸入記錄的「輸入碼」，鍵盤就會顯示對應的字詞內容，相當方便。

此外，長按鍵盤的某些符號亦出現不同功能。例如「$」符號會出現不同貨幣，而在網頁列長按「.」就會出現不同域名，包括「.com」 「.hk」。

想單手輸入文字但手指又不夠長，只要長按地球符號畫面會顯示左鍵盤及右鍵盤，整個虛擬鍵盤會縮小並且向左或向右移，這樣手指就足夠長按按鍵，單手打字無難度了！