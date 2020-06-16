李璨琛：我個女喊嗰刻 我先覺得我係爸爸

「不熱血如何從事這份工作，剛入行時，我一年拍13部電影。電影有一個優點，就是成為了我人生的記事簿，紀錄了我多年來做過的事。」入行20多年的李璨琛，不單曾參演過百套電影，又創立了潮流品牌「SUBCREW」，最近更「演而優則導」，執導電影《大盜演》，他說：「女兒會因為在電視上見到我而奇怪，明明平時是在身邊睇電視，但有時又會在電視上出現，現在她還年幼，當然未能明白，但希望她長大後，可以向她分享我的作品。」

提到女兒生時的情況，Sam表示記憶猶新，他說：「醫生說她體形偏中上，頭部則是最大的尺寸，就像哈密瓜一樣，所以我也很佩服太太，我當時也有入產房，醫生叫我剪臍帶，我就像剪豬腸粉一樣剪開，那一刻也沒有女兒的感覺，之後把她放到枱上，到她哭的一刻，我真正感受到自己成為爸爸了。」Sam憶述，第一日回家非常手忙腳亂，「當女兒尿褲子時，我問太太懂不懂換片，她反問我不是已學習了嗎？其實上堂的時候，我曾拿著公仔嘗試餵奶沖涼，全部照顧方式我都學過，但始終練習時是公仔，與有血有肉會掙扎的她不同，就在手忙腳亂的時候，救星出現了，原來我請的女傭有照顧小朋友的經驗，她教了我換尿片的要點和步驟。」

「未有女兒時 ，我已經很後悔冇讀書，所以我會告訴她，如果不想好像爸爸一樣，便要用心讀書識字，當然我也會視乎女兒的天分，可能她不善於讀書，但有其他長處，我都會盡量給她機會發展。」 除此之外，Sam亦會用自己的經歷來教育女兒，他說：「只要Google搜尋一下，爸爸做過的所有壞事都會一目了然，我會用過來人的身分告訴她，做了錯事就要承擔後果，爸爸當時就是因為沒有深思熟慮，做了之後才發覺自己闖禍了，這是好好的親身經歷，由我親口告訴她。」