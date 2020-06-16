【成功靠父幹？】為層樓發奮！年輕藝人上車血淚史

香港樓價負擔全球最重，有調查指出要不吃不喝21年先買到樓，年輕人想擁有自己Dream house絕對非易事，不過最新一集《#後生仔傾吓偈》以買樓為主題，一眾後生仔當中，年僅25歲KOL Kelvin（馬景華）已經有樓揸手，而在座兩位主持人馮盈盈及陸浩明都話勁！

正所謂「成功靠父幹」，Kelvin於18歲左右以200萬左右買入一間二百呎的居屋：「當時嘅一成首期，自己比啲屋企人又比啲，後來居屋升值到300萬我就賺到人生第一桶金。」雖然有一半是家人幫，但Kelvin都沒有安於現狀，獨具慧眼樓換樓，去年再以600萬買入大埔新盤樓花，四成首期繼續是屋企人一半自己一半，120萬數目對佢嚟講絕對輕鬆，連馮盈盈都話Kelvin識諗！其實圈中有唔少明星都年紀輕輕就上車要成功，大部分都離唔開一個慳字，真係要去少幾次日本旅行先搞得掂。

麥明詩從小深明負資產

10優港姐麥明詩上年8月以190.9萬購入屯門菁雋一個141平方呎的開放式單位，釐印費僅100元，也可以承造9成按揭，麥明詩年僅27歲就上車成功，都係靠夠慳家。麥明詩從小就經歷負資產，1995年麥明詩一家由澳洲回流香港，置業時樓價處於高位，及後政府出招樓價大跌，直至2002年時樓價跌破買入價，麥媽媽曾透露當時虧損了近300萬元，背負極沉重供樓壓力，試過用整份薪金供樓，因此一家人都非常慳家。麥媽媽更自小提醒麥明詩要靠自己努力得到想要的事物，例如補習賺取零用錢才可去旅行、申請獎學金去留學等，學懂珍惜，培養節儉心態。麥明詩自小多使用二手物品，長大後也成為習慣，她不諱言喜歡上網買賣二手衣服。

吳業坤公屋仔發奮做業主

現年30歲吳業坤疫境下上車做業主，早前他被發現以518.3萬購入屯門「OMA by the Sea」一個樓花單位，努力儲錢十年，終於成功上車。2010年參加《超級巨聲2》入行的吳業坤，在樂富屋邨長大，來自單親家庭，他曾分享以前主要靠媽媽賺錢養家，生活坎坷，一家更曾拿過綜援，入行後，都捱過一陣子，當年台慶他扮一隻棋，網民都替他不值，後來他憑一曲《原來她不夠愛我》爆紅，橫掃各大頒獎禮，更激動喊到眼鏡霧化，令他人氣急升，更登上紅館開騷。他曾在TVB節目《有樓萬事足》分享上車艱難，有感收入追不上樓價，儲到100萬也未必夠首期，還只能買200呎的樓，將來結婚生子便不夠地方用。不過，坤坤仍表示會爭氣努力買樓。

衛詩雅新居做場地變KOL

現年35歲衛詩雅上年以780萬購入啟德一個348呎的一房單位，付兩成首期約156萬港元，正式成為業主，她收樓時更興奮到化身驗樓師為新居驗樓，然後拍成短片放上社交平台與大家分享。入行11年的衛詩雅，形象健康又貼地，出名是慳妹一名，衛詩雅密密接戲拍，一年Keep住3部電影上畫，直至上年終於儲夠錢上車，新屋入伙後，衛詩雅把留家下廚、網購傢俬等日常拍成視頻放上社交平台與大家分享。

周柏豪18萬用幾萬蚊上車

周柏豪早在18歲就已經做業主，當年正值2003年沙士，樓價非常低，他聽從周爸爸提議將手頭上幾萬元的積蓄，支付首期買樓自住，當時他購入的單位只是60多萬元，不過那時他月入只有4位數，需要密密做咬緊牙關供樓，沙士過後樓價開始回升，他將單位賣出，換一間較大面積的居屋，一直用作放租，柏豪不諱言要多謝爸爸的眼光，教曉他不少投資理財方法。