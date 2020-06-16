本日日本：UNIQLO出3層可洗口罩　擋菌擋花粉擋紫外線

為咗抗疫，天時暑熱出街依然戴住口罩，確係挑戰大家嘅忍耐極限。不過，唔少廠商呢期紛紛推出以「爽」為賣點嘅口罩，新鮮熱辣有日本人氣連鎖時裝品牌UNIQLO宣布投入口罩生產行列，於6月19日起會推出AIRism Mask！簡單介紹一下，呢款口罩採用三層構造，外層嘅網狀物材料擁有UV Protection功能，可以阻隔9成嘅紫外線。而口罩內層則用上品牌功能性內衣AIRism嘅材料製作，跟面部接觸時帶來超滑嘅觸感，就算經常出汗都保持乾爽感覺。至於中間則有過濾網，可以阻擋或粘附病菌、細菌及花粉等粒子。而AIRism Mask放入洗衣機洗20次，中間過濾網依然可保持一定嘅效果。而UNIQLO現更為自家獨特嘅3層構造申請專利中。

AIRism Mask共分為L、M、S三種Size，顏色只得白色，一包3個，包售990日圓。UNIQLO表示現時預定每周會生產約50萬包，唔知大家有冇興趣買包試戴呢？