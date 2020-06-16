【入廚Tips】急凍魚點辟腥去雪味？

如果無新鮮魚或冰鮮魚，急凍魚也是另類好選擇。（互聯網）

如果大家最近有行開街市，不難發現新鮮魚選擇唔多，尤其係海魚，於是乎轉向急凍魚，然而，有好多人抗拒食用急凍魚，尤其係老一輩，而年輕一輩大多不會抗拒了，但，依然很少人選購急凍魚，點解？因為好多年輕煮人覺得急凍魚好難辟腥同嗰陣雪味，其實只要做多少少功夫，一樣可以煮到好味急凍魚饌。

完全解凍

由於魚經過長時間低溫冷藏，雪到硬繃繃，烹調前首先要將魚完全解凍，可以預早一冕由冰箱取出放入下格自然鮮凍，又或用連包裝袋浸水或沖水至完全解凍。之後簡單一點的做法，就是將鹽搽在魚肚及魚身上，醃約1小時，然後要徹底沖洗乾淨，再抹乾魚身即可入饌。

浸有味水

如果唔用鹽醃，也可以用鹽水、或加有薑及鹽的水、甚至茶水（有說當中以綠茶去腥效果最佳）浸上一段時間，也具辟除魚腥及雪藏味之效。

烹調有法

一般急凍處理得好的深海魚，經過完全解凍及處理後，就算清蒸也可以嘗到魚味，如果仍擔心的話，就建議棄蒸而改為煎炸焗的方法，還可以用上多種香料來蓋過雪味之餘又能添加滋味。

浸奶添鮮

如果大家一心諗住將急凍魚炮製成炸魚的話，就可以先將魚放入牛奶浸泡上一段時間，咁做既有助魚肉變得軟滑，又能增加魚鮮味呢！