自揭失蹤三個月原因！岑日珈腸絞痛復發入院

女星岑日珈（Angie）今午在社交網上載躺在醫院的相，原來四月底她入院動手術，住了大半個月，暴瘦12磅。

Angie 13歲時因為盲腸炎入院，但當時發生醫療事故，導致她腹膜炎兼盆腔炎，需要再做第二次手術，從此她的腸都有後遺症，每年總會因腸絞痛而入院。四月底她又復發入院：「痛到狂嘔，因為啲腸發大，腹部不停膨脹，好似怪獸咁肉酸，試過一日打十幾支止痛針都唔得，雖然冇嘢食，但醫生都要幫我插胃喉抽氣出來，因為啲氣聚晒個胃度塞住晒，呼吸都辛苦，醫生幫我照X光去check，但都解決唔到，條腸都唔通，好似大腸小腸黐埋乸住一齊。」

她說：「自從13歲手術後，頭幾年都試過兩次咁樣，劇痛到標晒冷汗，次次都係打止痛針、吊鹽水，唔准食嘢，等條腸自己鬆番。」但今次病情更嚴重，住院痛足四、五日，醫生決定幫她做微創，但開㝫後竟發現她的小腸黐住肌肉層，醫生都話呢個情況好罕有，好彩插入顯微鏡睇到，否則有機會整斷條腸，最後她都要開刀做手術，再次留下長長疤痕。

她在醫院住了大半個月，當時正值香港疫情最嚴峻時刻，她在醫院都心驚驚，又不想家人到醫院探望她，她說：「最初行都行唔到，因為個傷口好痛，出院時都要彎住條腰行，喺屋企休息咗成個月，我完全冇出過街，直至上月底先會落屋企樓下買日用品同去超巿。」由於她「失蹤」了兩、三個月，有朋友約她食飯，她統統推掉了，身體孱弱的她說：「我冇同啲朋友講入醫院做手術，因為唔想大家擔心，喺呢段時間仲發放負能量，咪話唔舒服，估唔到有朋友覺得我講大話，話唔知我匿埋做乜，其實係休養緊。」