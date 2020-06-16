好「L」抵！TCL 國產4鏡手機

新抵港的TCL 10L入場費2千有找，最啱預算有限但又想玩4鏡人士入手。（胡振文攝）

多鏡手機入場費愈來愈平，現在2千蚊有找就有交易，最新抵港的TCL 10L便是例子，內建4,800萬像素主鏡頭、800萬像素超廣角鏡頭、200 萬像素景深鏡頭及200萬像素微距鏡頭，雖然缺乏了遠攝鏡頭，但就支援10倍數碼變焦、全景、人像、虛化、慢動作、定格拍攝等多個模式，影人影景夠用有餘。

在街頭實拍，多得主鏡頭的F1.8大光圈，進光量十足，出來的相片亮度與飽和度俱高。至於超廣角鏡則可容納118°景物，相片具逼力，而且沒有變形問題，惟留意兩個鏡拍頭拍出來的相片味精感覺頗重，看上相當討喜，但追求原色的話就未必畀Like！微距方面，可貼近至3.7cm拍攝，細節又大又清楚，至啱用來拍攝玩具等細微物品。

外形方面，跟同門師兄TCL PLEX十分相似，同為6.53吋開窿全屏，也用上3D全息幻彩機殼，並提供北極白和湛海藍兩色選擇，外形科幻沒有國產機常見「娘」味，而且沾上指紋也未見太突兀明顯，賣相拍得住其他大廠的旗艦手機。而多得開窿設計，屏佔比高達91%，並對應NXTVISION技術，開啟後會增強對比度與清晰度，更支援SDR轉HDR，優化串流影片畫質，用此睇YouTube畫質有明顯提升！

此機配備近期國產機常用的S665處理器，配合6GB RAM，《AnTuTu》約17萬分，表現中規中矩，撥頁及影相轉Mode時有少許遲滯，用戶要有這方面的心理準備。手機備有4,000mAh電池，待機長達559小時，另外又支援雙卡雙待、面部解鎖、指紋識認及NFC功能，CP值叫人滿意。美中不足是未行到5G，但２千蚊有找，再挑剔就有點過分了！