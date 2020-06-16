Hyundai IONIQ Electric小改款　效能配備齊升級

駕駛一族想擺脫捱貴油的煩惱，轉會改揸電動車最為直截了當。是的，同油魔撇脫分手，既可慳養車成本，兼可享電動車稅務寬減和「一換一」計劃帶來出車成本，又可減少廢排，為環保出分力。效能配備齊升級的Hyundai全新小改款IONIQ Electric，「一換一」計劃下售價不到30萬，可會是你轉會之選？

全新抵港的IONIQ Electric小改款，不單電池容量增至38.3kWh(+10.3kWh)，最大馬力和續航力分別提升至136PS(+16PS)和311km(+31km)。車載的電池冷卻系統亦由風冷轉為水冷式，加上全新設計面罩加入自動打開散熱氣口，冷卻及散熱效能雙雙提高。加上有集車道保持輔助、自動緊急煞車、智能定速巡航及司機疲勞提示於一身的最新SmartSense主動式安全系統護航，自然再睇高一線。

規格表

車型：四門五座位電動車

馬達：永磁同步電動馬達

高壓電池容量：38.3kWh

馬力：136PS

扭力：30.1kgm

傳動：單速減速齒輪

0-100km：9秒

極速：165km/h

車身體積：4,470×1,820×1,475mm（長×闊×高）