富二代冇得加分！何依婷：追我唔使對我太好

藝人何依婷（Regina）2017年參選港姐贏得亞軍後入行，去年加入無綫人氣節目《學是學非》成為是非精一員，仲愈做愈好，顏值高、玩得夠放，主持功力絕不比師姐馮盈盈失禮，更有機會做大騷司儀，早前，於無綫劇《機場特警》內飾演野蠻女友一角，亦獲得不少讚賞！

欣賞麥明詩馮盈盈夠勇敢

事業發展順暢，Regina當然開心，不過，她亦曾遇過低谷期，一度在家爆喊過日子，Regina表示：「選港姐期間，由普通女仔，變成一個要接受咁多輿論壓力嘅人，太多閒言閒語，但當時我真係唔知可以點做，完全無經驗，所以睇到啲惡意攻擊，只識得匿埋屋企喊，所以我好欣賞師姐麥明詩、馮盈盈，遇到啲乜嘢冤屈嘅事，都會喺社交網反駁，好勇敢，講番事實出嚟，其實我當初都可以勇敢啲，被屈當然要澄清，唔應該只係匿埋喊，太冤枉。」

旅行都係窮遊

Regina直言當年覺得最冤枉是被指「炫富」：「當時話我成日去旅行，咁我攞到獎學金去咗英國讀書，只係周末搭火車去附近城市行下，聖誕節由英國去法國，都係窮遊，跟同學每人夾百幾蚊租酒店瞓碌架床，話我炫富真係好委屈！仲有啲更離譜嘅，話我一個人去咁多地方喺被人包（養），我同成班同學一齊去架，點解會傳到咁？當時我仲覺得好對唔住父母，佢哋咁辛苦養個女，點知畀人咁寫法，就連我九十歲嘅爺爺都好唔開心，仲叫我唔好選，話養得起我，唔想我受咁多委屈。」

名車自己買

Regina未入行前於知名公司內擔任金融服務顧問，收入豐厚，之後加入娛圈，早前亦因駕名車，再度被指炫富，她直言：「我入咗行二年幾，都好好彩有幾個節目係手，同埋經理人好叻，幫我接到好多出面嘅工作同有廣告拍，所以我嘅收入唔會比我以前嘅差，架車係我送畀自己25歲嘅生日禮物，我嘅工作全部講得出嚟，有得計嘅。」

追求者唔好送花

現正單身的Regina，當然有不少裙下之臣，問有無一些施展瘋狂的攻勢，天天送花：「我唔喜歡收花架，會謝架嘛，好浪費，反而識音樂，會加分，同埋我好怕人哋對我太好，因為最後做唔成情侶，我會覺得負咗對方，所以追我真係唔需要對我特別好，簡單交往做朋友先。（咁啲喜歡送禮嘅富二代咪無優勢？）sorry，真係無得加分，哈哈！」

場地提供：丸十壽司@朗豪坊