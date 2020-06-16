葉家寶撩開騷　陳友組豬乸樂隊：年年24歲

資深傳媒人葉家寶碌盡人情卡，請來陳友、李璧琦、張崇基、張崇德、林志美和蔣麗萍等為Online音樂會錄影，節目將安排在父親節播出，拍攝現場在樂園正門的露天位置，他說幸天公造美沒有下雨。

葉家寶說第一個想邀請的嘉賓就是陳友，一定要他唱溫拿樂隊的經典金曲《L-O-V-E LOVE》，陳友說：「搵溫拿唔易，不如我唱，處男作畀咗你，我唔會一個人唱，今次拋個身出嚟，搵咗嚟璧琦、蘇姍一齊幫手，將舊變成新，唔係家寶我都唔會走去studio再錄呢隻歌。」葉家寶笑言是女版溫拿組合，好得！陳友笑說：「有溫拿，咁依家呢班乜嘢拿？豬乸？講笑啫，唔係，係天使。」

陳友認為疫情下人與人之間多了隔膜，自爆父親節會好孤單：「一月尾時擔心香港疫情，太太身體唔好，提議太太去美國西雅圖避疫，點知佢過咗去唔夠兩星期，嗰邊大爆發，到今日佢都返唔到嚟，我叫佢去避疫，估唔到六月幾都冇可能返到嚟，好彩個仔喺三藩市，近啲太太，變咗我一個人喺香港，我依家係個好孤單嘅父親，（仔會唔會同你視像慶祝？）冇叫佢，但個心等緊佢安慰。」

言談間，陳友感覺葉家寶已脫胎換骨變了另一個人，故要跟他學習：「自己都想做多啲慈善工作，疫情下世界變咗，大家生活方式、價值觀都重新釐定過，人有隔膜，但亦可以用有隔膜方式合作，過往溫拿走埋一齊飲飲食食，依家大家互相拍片，唔見面都可以通過創意，各有各拍片，有另一個意思。」

67歲的陳友指太太自從患病後已結束了內地的生意，笑言以前做生意用腦，現在做事用心，令他變得年輕，比譚詠麟的「25歲」更年輕，自言只有「24歲」。葉家寶亦認細：「我23歲啫」。

為抗疫，陳友送口罩給朋友期間，令他學懂關心：「希望大家有愛！」對於有粉絲拋掉溫拿的舊唱片，他說：「唔會唔開心，呢個係我哋屋企，我哋有愛，大家都係一家人，點樣做好每一日先至係關鍵。」